Число жертв ночной атаки Ирана на Израиль выросло до 8

В израильском городе Хайфа спасатели обнаружили под завалами тела еще трех погибших после ночной атаки Ирана. Об этом сообщил Ynet .

Таким образом, общее количество жертв иранского удара, совершенного в ночь на 16 июня, выросло до восьми.

Число пострадавших также продолжает расти. С различными травмами в больницы доставили больше 90 человек.

Ранее иранский Корпус стражей Исламской революции заявил, что взломал системы ПВО Израиля, используя инновационные возможности, в результате чего они начали целиться сами в себя.

Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Эйлате, Хайфе и других городах. В районе Тель-Авива было не менее трех прилетов.