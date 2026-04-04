Число жертв наводнений в Афганистане выросло до 77

Число жертв наводнений и селевых потоков, вызванных сильными дождями в Афганистане, к вечеру субботы достигло 77 человек, а раненых — 137. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Всего к настоящему моменту погибли 77 и получили ранения 137 человек», — рассказал руководитель департамента информации и коммуникаций ANDMA Хафиз Мохаммад Юсуф Хамад.

За последние двое суток вода полностью разрушила 126 домов, частично повредила 617 и смыла 49 магазинов.

В 2024 году более 300 человек погибли при наводнении в провинции Баглан. Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Афганистан.