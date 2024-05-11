Число жертв наводнения в Афганистане превысило 300 человек | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 17:59 Число жертв наводнения в Афганистане превысило 300 человек В отделении ВПП ООН заявили о более 300 погибших при наводнении в Афганистане Ka Buerfenshe / Global Look Press

Читать 360 в

Более 300 человек погибли при наводнении в провинции Баглан в Афганистане. Такие данные в соцсети X привело отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в республике.

Представители организации уточнили, что в Баглане также разрушено свыше тысячи домов.

«Это одно из многих наводнений за последние несколько недель, вызванных необычно сильными дождями», — подчеркнули в организации.

В настоящее время сотрудники пытаются оказывать помощь выжившим, в частности предоставляя им витаминизированное печенье.

Сезонные дожди в Афганистане начались в апреле. Их жертвами стали жители еще 10 провинций страны.