Число жертв авиакатастрофы в Калифорнии выросло до двух человек

Число жертв крушения небольшого самолета в городе Фуллертон в американском штате Калифорния увеличилось до двух человек, пострадали — 18. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X .

«Две подтвержденные смерти, 10 человек были транспортированы в местные госпитали для лечения, восемь человек были осмотрены и отпущены на месте», — заявили в городской полиции.

В настоящее время продолжается расследование происшествия.

Самолет потерпел крушение, упав на здание неподалеку от аэропорта Фуллертона днем 2 января. Произошло возгорание, пожару присвоили четвертую категорию сложности. По словам очевидцев, над местом падения самолета поднимались столбы густого черного дыма.

Ранее в Южной Корее полиция обыскала региональные офисы и головное отделение авиакомпании Jeju Air после крушения самолета Boeing 737-800, перевозящего 181 пассажира из Таиланда. Тогда погибли 179 человек. Идет работа по расшифровке черных ящиков.