Один человек погиб при крушении самолета в Калифорнии

При падении самолета на здание около муниципального аэропорта Фуллертона в штате Калифорния травмы получили 15 человек, один погиб. Об этом сообщило ABC.
«Девять пострадавших доставили в больницу. Остальные получили медицинскую помощь на месте» — отметили в сообщении.
Крушение произошло днем 2 января в районе 2300 квартала Уэст Реймер Авеню. Небольшой самолет врезался на коммерческое здание, предположительно склад, пробив в крыше дыру. После этого произошло возгорание. Пожар четвертой категории сложности уже потушили.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники аварийно-спасательных служб. Полицейское управление Фуллертона временно закрыло близлежащие дороги.
Также из находящихся рядом зданий и загоревшегося склада эвакуировали людей. Причины авиакатастрофы выясняются. Полиция проводит расследование.
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