Офисы авиакомпании Jeju Air обыскали после крушения самолета в Муане

Южнокорейская полиция провела обыски в офисах авиакомпании Jeju Air и международном аэропорту в Муане после крушения самолета Boeing 737-800. Об этом сообщил AFP .

Борт перевозил 181 пассажира из Таиланда и врезался в барьер при неудачном приземлении в аэропорту в Муане, погибли 179 человек.

«Правоохранительные органы провели обыски в региональном офисе Jeju Air, а также в его головном отделении в Сеуле», — отметили журналисты.

Южнокорейские и американские следователи продолжают работу на месте крушения самолета. Они нашли оба черных ящика, работа по расшифровке данных продолжается.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявлял национальный траур в стране с 29 декабря по 4 января из-за крушения самолета. Все госслужащие наденут траурные ленты, а министерства и госучреждения приспустят государственные флаги.