Число запросов на переезд в Гренландию достигло рекордного уровня

В интернете зафиксирован рекордный рост интереса к переезду в Гренландию на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможных выплатах жителям острова. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends .

Согласно статистике поисковых запросов, резкий всплеск интереса к фразе «переезд в Гренландию» был зафиксирован после сообщений о том, что Трамп допускал возможность выплаты до 100 тысяч долларов каждому жителю острова в обмен на поддержку отделения от Дании.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники обсуждали вариант единовременных выплат населению Гренландии в рамках попыток убедить ее жителей «отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США». По данным собеседников агентства, рассматривались суммы от 10 тысяч до 100 тысяч долларов на человека. Население острова составляет около 57 тысяч человек, Гренландия является автономной территорией Дании.

Reuters отмечало, что подобная инициатива — лишь одна из тактик, обсуждаемых в Белом доме, однако она может быть воспринята как чрезмерно прагматичная и унизительная для местного населения.

На прошлой неделе Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам, указав на присутствие российских и китайских судов в регионе. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что США не имеют права на аннексию острова.