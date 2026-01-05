Датский премьер призвала Трампа перестать угрожать захватом Гренландии

«Нет никакого смысла говорить о том, что США нуждаются во взятии Гренландии под свой контроль. У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства», — подчеркнула она.

Фредериксен напомнила Трампу, что Гренландия является исторически близким союзником для Дании. Кроме того, не стоит угрожать другому народу, который уже достаточно четко заявил, что не продается.

По ее словам, между Данией и США уже есть соглашение об обороне, согласно которому американцы получили широкий доступ в Гренландию. Королевство, как и гренландцы, подпадают под действие гарантий безопасности НАТО.

Ранее посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен осудил США за неуважение к Копенгагену после публикации карты Гренландии в цветах американского флага.