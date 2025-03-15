На зданиях вокруг администрации президента Сербии засели снайперы
В Белграде на крышах зданий в районе администрации президента появились снайперы
На зданиях в районе администрации президента Сербии, где в настоящее время проходит акция протеста, появились снайперы. Об этом сообщило РИА «Новости».
В частности, бойцов спецподразделений заметили на зданиях Конституционного суда и парламента.
При этом сам парламент оцепили полицейские. Плотные кордоны правоохранителей также стоят вокруг Пионерского парка у администрации, где находится палаточный лагерь сторонников президента Александра Вучича.
Также безопасность обеспечивают силовики в штатском, расставленные в толпе митингующих. Полицейские задержали одного из активных участников протеста и вывели его с митинга на глазах журналистов.
На улицы перед Скупщиной (парламентом) продолжают стекаться протестующие, в том числе прибыли несколько колонн мотоциклистов и колонна тракторов.
Ранее автомобиль BMW в Белграде протаранил толпу митингующих. Пострадали три человека, виновника происшествия задержали.