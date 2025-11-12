В Финляндии значительно выросло количество преступлений на почве ненависти. Чаще всего преступления совершаются в адрес россиян и эстонцев, сообщил телерадиовещатель Yle.

«Число преступлений на почве ненависти, о которых сообщается в полицию, достигло рекордного уровня. <…> Наиболее распространенными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в бывшем Советском Союзе. По сравнению с 2023 годом количество преступлений по отношению к русским увеличилось», — отметили в сообщении.

В основном преступления связаны со словесными оскорблениями и угрозами, на втором месте — нападения. Чаще всего мотивом преступлений на почве ненависти стал расизм. Россияне и украинцы находятся на седьмом и восьмом местах среди истцов, сообщила финская полиция.

Обязательства перед НАТО ударили по экономике Финляндии, в стране вырос уровень безработицы. Экономический рост в стране застопорился в последние два десятилетия.