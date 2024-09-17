Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до нескольких сотен

В Ливане выросло число пострадавших при взрыве пейджеров, сообщил министр здравоохранения страны Фирас Абъяд. Его процитировал телеканал OTV.
«Сотни раненых в результате детонации пейджеров», — заявил глава Минздрава.
Больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены пострадавшими. МВД призвало население не пользоваться личным транспортом для оперативного передвижения машин скорой помощи.
Минздрав также призвал все медучреждения перейти в максимальный режим готовности для оказания экстренной помощи раненым при детонации пейджеров. Всех владельцев попросили избавиться от гаджетов.
Ранее СМИ сообщили о десятках раненых при взрыве пейджеров. В числе пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.
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