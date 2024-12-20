Две машины въехали в толпу людей на ярмарке в Магдебурге

Два автомобиля протаранили толпу в Магдебурге, погибли 11 человек

Две машины въехали в людей на рождественском рынке в немецком городе Магдебурге. Погибли 11 человек, сообщил новостной портал T-online.

По словам очевидцев, два автомобиля протаранили ограждения и наехали на посетителей рождественской ярмарки.

По неофициальным данным, жертвами происшествия стали 11 человек. Также около 60 получили травмы. На месте аварии работают полицейские. Водителей уже задержали.

По информации телеканала NTV,в толпу на рождественской ярмарке въехал один автомобиль. Водитель специально направил машину на людей. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в китайской провинции Гуандун. Машина врезалась в толпу возле спортивного центра. В результате погибли 35 человек, еще 43 пострадали.