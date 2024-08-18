Число пострадавших на колесе обозрения в Германии увеличилось вдвое

DPA: в ФРГ при пожаре на колесе обозрения пострадали 65 человек

В Германии при пожаре на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield пострадали 65 человек, из них 16 госпитализировали. Об этом сообщило агентство DPA .

По данным местной полиции, 65 отдыхающих получили травмы разной степени тяжести, не угрожающие жизни. Из них 16 человек попали в больницу с ожогами и повреждениями, полученными при падении.

Пожар начался в одной из кабинок колеса обозрения, которое установлено недалеко от Лейпцига, огонь перекинулся дальше по конструкции.

Сначала полиция сообщила о 30 пострадавших, в том числе двух в тяжелом состоянии и четырех полицейских. Многие из них пожаловались на отравление дымом. Когда пожар потушили, фестиваль Highfield возобновился.

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