Число пострадавших на колесе обозрения в Германии увеличилось вдвое
DPA: в ФРГ при пожаре на колесе обозрения пострадали 65 человек
В Германии при пожаре на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield пострадали 65 человек, из них 16 госпитализировали. Об этом сообщило агентство DPA.
По данным местной полиции, 65 отдыхающих получили травмы разной степени тяжести, не угрожающие жизни. Из них 16 человек попали в больницу с ожогами и повреждениями, полученными при падении.
Пожар начался в одной из кабинок колеса обозрения, которое установлено недалеко от Лейпцига, огонь перекинулся дальше по конструкции.
Сначала полиция сообщила о 30 пострадавших, в том числе двух в тяжелом состоянии и четырех полицейских. Многие из них пожаловались на отравление дымом. Когда пожар потушили, фестиваль Highfield возобновился.
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