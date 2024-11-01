Число погибших в Валенсии из-за ливней выросло до 202

Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек. Об этом сообщили региональные власти в соцсети X .

«Процесс розыска и идентификации жертв продолжается», — отметили они.

Мощные дожди и грозы накрыли Испанию. Самая сложная ситуация из-за подтоплений началась в Валенсии, там объявили самый высокий уровень опасности — красный. Серьезные повреждения получили жилые дома и административные здания

В Барселоне тоже объявили штормовое предупреждение. Из-за проливных дождей несколько станций метро закрыты. Многие жители испанских провинций оказались в сложном положении.