Число погибших в Валенсии из-за ливней выросло до 202

Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек. Об этом сообщили региональные власти в соцсети X.
«Процесс розыска и идентификации жертв продолжается», — отметили они.
Мощные дожди и грозы накрыли Испанию. Самая сложная ситуация из-за подтоплений началась в Валенсии, там объявили самый высокий уровень опасности — красный. Серьезные повреждения получили жилые дома и административные здания
В Барселоне тоже объявили штормовое предупреждение. Из-за проливных дождей несколько станций метро закрыты. Многие жители испанских провинций оказались в сложном положении.
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