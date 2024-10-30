Более 60 человек погибли из-за наводнений в Испании

Число погибших при наводнениях в Валенсии, Андалусии и Кастилии-ла-Манче достигло 64 человек, десятки пропали без вести. Об этом сообщило каталонское издание RAC1.
В самой Барселоне тоже объявили штормовое предупреждение. Из-за проливных дождей закрыли несколько станций метро. Многие жители испанских провинций оказались в ловушке. Жилые дома и административные здания серьезно пострадали.
По предварительной информации, россияне не пропадали без вести и не обращались за помощью в посольство.
Ранее в кубинской провинции Гуантанамо шесть человек погибли из-за наводнения, принесенного ураганом «Оскар». Армия и полиция проводит спасательные мероприятия.
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