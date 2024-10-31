Наводнение в Испании унесло жизни более 90 человек

Количество погибших из-за наводнения в испанском автономном сообществе Валенсия увеличилось до 92. Об этом сообщила служба экстренной помощи региона в соцсети Х .

«Предварительное число погибших — 92», — заявили спасатели.

Ранее сообщали о 60 погибших в Валенсии, Андалусии и Кастилии-ла-Манче. В Барселоне тоже объявили штормовое предупреждение. Из-за непогоды закрыли несколько станций метрополитена. Многие жители испанских провинций попали в ловушку. Серьезные повреждения получили жилые дома и административные здания.

По неуточненной информации, среди пропавших без вести в Испании нет россиян. В российское посольство пока никто не обращался.