Наводнение в Испании унесло жизни более 90 человек

RTVE: число жертв наводнения в Валенсии выросло до 92

Фото: Freepik

Количество погибших из-за наводнения в испанском автономном сообществе Валенсия увеличилось до 92. Об этом сообщила служба экстренной помощи региона в соцсети Х.

«Предварительное число погибших — 92», — заявили спасатели.

Ранее сообщали о 60 погибших в Валенсии, Андалусии и Кастилии-ла-Манче. В Барселоне тоже объявили штормовое предупреждение. Из-за непогоды закрыли несколько станций метрополитена. Многие жители испанских провинций попали в ловушку. Серьезные повреждения получили жилые дома и административные здания.

По неуточненной информации, среди пропавших без вести в Испании нет россиян. В российское посольство пока никто не обращался.

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