Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 62

По официальным данным, опубликованными агентством, из 181 летевшего в самолете человека на текущий момент спасли удалось только двух, пассажира и члена экипажа.

Также в агентстве сообщили, что возможной причиной катастрофы стала неполадка механизма выдвижения шасси. На появившихся ранее кадрах момента крушения, при посадке самолета не выдвинулись шасси, из-за этого он приземлился на корпус, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в ограждение и резко вспыхнул.

Крушение самолета произошло в провинции Южная Чолла в 9:07 утра по местному времени (03:07 по московскому времени). По предварительным данным, россиян на борту не было.