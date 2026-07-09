Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 3811

Количество жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3 811. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión .

По его словам, ранены 16 740 граждан, без крыши над головой остались 17 907 человек. Полному обрушению подверглись 190 строений, еще 856 зданий серьезно пострадали. Во время спасательных работ удалось вызволить 6 462 человека, в медучреждениях прошли лечение 27 398 пациентов. Помощь оказали 86 794 семьям, пострадавшим перевели 9 603 тонны продовольствия.

Землетрясение случилось в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом примерно в 40 секунд произошли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, эпицентры находились друг от друга в 10 километрах в штате Яракуй.

В Венесуэле 1 июля объявили семидневный траур в память о жертвах землетрясения.