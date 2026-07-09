Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 3811
Количество жертв землетрясения в Венесуэле достигло 3 811. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
По его словам, ранены 16 740 граждан, без крыши над головой остались 17 907 человек. Полному обрушению подверглись 190 строений, еще 856 зданий серьезно пострадали. Во время спасательных работ удалось вызволить 6 462 человека, в медучреждениях прошли лечение 27 398 пациентов. Помощь оказали 86 794 семьям, пострадавшим перевели 9 603 тонны продовольствия.
Землетрясение случилось в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом примерно в 40 секунд произошли два мощных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, эпицентры находились друг от друга в 10 километрах в штате Яракуй.
В Венесуэле 1 июля объявили семидневный траур в память о жертвах землетрясения.