Землетрясение повредило подземные нефтепроводы и генераторы Мьянмы

В результате мощного землетрясения в Мьянме повреждения получили подземные нефтепроводы и резервуары для хранения нефти. Об этом заявили в правительстве страны, сообщило агентство Myanmar Now .

«Подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов. <…> Некоторые генераторы, использовавшиеся при распределении топлива, повреждены. Линии электропередачи были отключены», — говорится в заявлении властей государства.

Для восполнения дефицита топлива к берегам Мьянмы направили нефтяные танкеры.

Землетрясение 28 марта стало самым сильным в стране за 80 лет. Его магнитуда составила 7,7 балла. Жертвами стихии оказались больше тысячи человек. Мощные толчки также произошли в соседнем Таиланде. Там погибли 10 человек, пострадали почти 70.

В субботу 29 марта в Мьянме произошло повторное землетрясение магнитудой 5,2. Информации о разрушениях не поступало.