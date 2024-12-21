Число погибших при теракте в Магдебурге достигло четырех, 205 человек ранены

В результате теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли четыре человека, еще 205 получили ранения. Об этом сообщило издание Bild .

«Полиция сообщила о четырех погибших и 41 тяжелораненом после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. С тяжелыми травмами в больницах находятся 86 человек, еще 76 получили легкие ранения», — заявили журналисты.

Автомобиль вечером 20 декабря въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф изначально сообщал о двух погибших, один из них — маленький ребенок.

Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний уроженец Саудовской Аравии, который, предварительно, действовал в одиночку. По информации газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемого признали беженцем в июле 2016 года. У него также есть вид на жительство в Германии.