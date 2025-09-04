Число погибших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне достигло 17

В Лиссабоне в результате аварии фуникулера Elevador da Glória погибли 17 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания RTP со ссылкой на службу гражданской обороны.

«Служба гражданской обороны только что сообщила, что два тяжелораненых скончались сегодня ночью, в результате чего число погибших достигло 17», — говорится в сообщении RTP.

Фуникулер Elevador da Glória связывает центр Лиссабона с Байрру-Алту. Его открыли в XIX веке, а в 2002 году признали национальным памятником. Каждый год им пользуются более трех миллионов человек. В 2018 году фуникулер сошел с рельсов, но тогда никто не пострадал.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Он призвал компетентные органы быстро установить причины катастрофы.

Посольство России начало проверку после ЧП с фуникулером в Лиссабоне. В диппредставительстве Португалии 360.ru рассказали российские граждане не связывались с посольством из-за схода с рельсов фуникулера «Глория».