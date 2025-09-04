Посольство России начало проверку после ЧП с фуникулером в Лиссабоне

Посольство России в Португалии уточняет, есть ли россияне среди жертв и пострадавших при сходе с путей фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба дипмиссии.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — объяснили собеседники агентства.

В результате ЧП как минимум 15 человек погибли, десятки пассажиров пострадали. Точное количество находящихся в фуникулере людей неизвестно, но его вместимость — 43 человека.

В Сети опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, что из поврежденного вагона выбежали пассажиры, в небо поднялись клубы дыма.

Еще один из очевидцев рассказал в беседе с 360.ru, что недавно видел фуникулер на ремонте, поэтому новость о происшествии удивила его.