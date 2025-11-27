Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге выросло до 83 человек

Количество погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 83 человек, включая одного пожарного. Об этом сообщило South China Morning Post (SCMP) .

Пострадали 76 человек, в том числе 11 сотрудников пожарных служб. Еще 56 пострадавших остаются в больницах. По данным издания, около 50 вызовов в экстренные службы остались необработанными.

Спасательные операции продолжаются. Из зданий эвакуировали двух человек и несколько домашних животных. Возгорание в большинстве корпусов локализовано, однако на верхних этажах трех домов огонь все еще не потушен.

Пожар начался 26 ноября в жилом комплексе, где проживают около 4 тысяч человек. SCMP отмечает, что быстрому распространению огня могли способствовать легковоспламеняющиеся материалы в лифтовых шахтах и бамбуковые строительные леса — дома находились на ремонте с лета 2024 года.

По информации SCMP, по делу об непредумышленном убийстве задержаны двое руководителей и консультант компании-подрядчика, занимавшейся ремонтом комплекса.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией.