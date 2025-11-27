Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за пожара в Гонконге

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте.

Накануне в Гонконге загорелись четыре высотных дома, входивших в состав жилого комплекса Wang Fuk Court. Сначала вспыхнули бамбуковые строительные леса, с которых пламя перекинулось на сами дома. По последним данным, погибли 75 человек, еще 76 пострадали и около 50 по-прежнему заблокированы в зданиях.

В жилом комплексе проводился капитальный ремонт. Китайская полиция задержала троих его организаторов.