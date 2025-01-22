Число погибших при пожаре на курорте в Турции выросло до 79

Прокуратура: при пожаре в Турции погибли 79 человек

Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 79. Об этом рассказали в местной прокуратуре, сообщил ТАСС .

Из 51 пострадавшего в результате пожара 39 человек уже выписали из больниц, а 12 продолжают лечение.

Пожар в отеле «Карталкая» произошел в ночь на 21 января. Всего в момент возгорания в отеле находились 238 человек.

Многие пострадавшие получили травмы при попытках спастись из горящего здания. Некоторые прыгали из окон и спускались по связанным простыням. Погибли десятки человек. В Турции 22 января объявили общенациональный траур.

После трагедии многие гости выразили недовольство уровнем безопасности в гостинице. Они рассказали, что не было света и не работали аварийные системы оповещения. Администрация отеля выразила соболезнования близким погибших и пообещала сотрудничать со следствием.