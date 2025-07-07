Число погибших при наводнении в Техасе достигло 80

В Техасе продолжает расти число жертв мощного наводнения. В результате непогоды погибли 80 человек, сообщил телеканал CNN.

«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с затоплением», — заявили журналисты.

Ранее сообщалось, что в результате внезапных наводнений признали погибшими 52 человека, в том числе 15 детей.

Наибольшее число погибших зафиксировали в округе Керр. Президент США Дональд Трамп ввел в этом районе режим бедствия. Из-за прорыва плотины затопило лагерь для девочек. Спасатели продолжают искать 11 из них.

Наводнение в Техасе синоптики назвали самым крупнейшим за 100 лет. За несколько часов в штате зафиксировали месячную норму осадков, что спровоцировало разлив рек.