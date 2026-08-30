Число погибших при наводнении в Непале достигло 734

Количество жертв катастрофического наводнения в Непале продолжает расти: по последним данным, погибли 734 человека. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post .

Спасателям удалось эвакуировать 8186 человек, из них 227 иностранцев. Однако почти 2,5 тысячи до сих пор числятся пропавшими, в том числе 589 граждан других государств. В поисково-спасательных работах задействованы около 20 тысяч человек.

Тела погибших развезли по 11 больницам: морги переполнены. Власти регистрируют и фотографируют каждого, данные публикуют на официальных ресурсах полиции. В некоторых районах неопознанных уже начали захоранивать.

Среди пропавших без вести в зоне бедствия находятся восемь российских граждан. Еще стольким же соотечественникам удалось перебраться в удаленный от паводков населенный пункт. Они приняли решение о самостоятельной эвакуации.