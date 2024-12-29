Число погибших при крушении самолета в Муане достигло 96

Yonhap: число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 96

Число погибших при крушении самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 96 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap .

«Тела 96 погибших обнаружены на месте авиакатастрофы в Муане», — пишет агентство.

Пассажирский самолет, на борту которого находился 181 человек, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в стену. Возник пожар. По предположению властей, все пассажиры, за исключением двух человек, погибли.

«После столкновения самолета со стеной пассажиры были выброшены из самолета. Шансы на выживание крайне малы», — сообщил представитель пожарной службы.

Один пассажир и один член экипажа — обе женщины — находятся в больнице.

Авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в городе Муан, сообщила, что Boeing 737-800 эксплуатировался без происшествий на протяжении 15 лет. Проблемы могли возникнуть с выдвижением шасси. Посольство России в Корее принесло соболезнования после крушения борта в Муане.