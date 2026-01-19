Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 39 человек

В испанской провинции Кордова число жертв крушения двух поездов увеличилось до 39 человек. Об этом сообщило информагентство EFE .

Железнодорожная катастрофа произошла накануне вечером. Поезд компании Iryo, ехавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и рухнул на пути. В противоположную сторону двигался состав Alvia, произошло столкновение.

Испанское железнодорожное управление подтвердило информацию. В общей сложности травмы получили около 500 пассажиров из обоих поездов.

По данным газеты El Pais, второй поезд компании Renfe, государственного оператора, в момент столкновения двигался со скоростью около 200 километров в час. Пожарная служба провинции сообщила телеканалу RTVE, что пассажиров поезда Iryo эвакуировали в течение нескольких часов после аварии. Вагоны Renfe получили значительные повреждения.

Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией приостановлено после аварии и останется закрытым в понедельник.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страну ожидает «ночь глубокой боли». Король Филипп VI и королева Летиция выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что внимательно следят за новостями о трагедии.

По информации El Pais, как минимум 39 человек погибли, а 73 получили серьезные травмы. По предварительной информации, машинист встречного поезда также погиб.

Ранее в Новосибирске сошел с рельсов вагон пригородного поезда. ЧП произошло при проведении маневровых работ. Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.