Число погибших при сходе поездов в Испании выросло до 21

В Испании число погибших при сходе двух скоростных поездов с рельсов выросло до 21 человека. Об этом сообщил телеканал RTVE со ссылкой на источники.

«По меньшей мере 21 человек погиб, и около 100 получили ранения, в том числе 25 — тяжелые, в результате схода с рельсов в воскресенье двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова», — уточнили в материале.

Телеканал сообщил, что информация о пострадавших все еще уточняется. Экстренные службы продолжили работу на месте ЧП.

Власти приостановили движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией. На месте аварии развернули полевой госпиталь, в спасательных работах также задействовали вертолеты и военных, сообщило агентство EFE.

Ранее газета El Pais писала, что последние вагоны пассажирского поезда компании Iryo, следовавшего по маршруту Малага — Пуэрта-де-Аточа, сошли с рельсов и спровоцировали аварию.