В ночь на 18 января в Новосибирске сошел с рельсов вагон пригородного поезда. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая проводит надзорные мероприятия после случившегося.

ЧП произошло около 04:00 по местному времени на станции Новосибирск — Главный при проведении маневровых работ.

«Задержек в движении подвижного состава по станции не последовало. Причины и обстоятельства события устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

Ведомство проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области. Обошлось без пострадавших.