Число погибших из-за штормов и торнадо в США возросло до 28

В США из-за штормов и торнадо погибли 28 человек, под угрозой еще 138 млн

В США число погибших в результате штормов и торнадо возросло до 28. Об этом сообщил телеканал ABC .

«Всего по меньшей мере 28 смертей было зафиксировано от штормовых явлений по всей стране, в том числе 15, связанных с торнадо», — передал канал.

Мощные торнадо с разрушительными ветрами со скоростью до 130 километров в час и крупным градом ожидаются на Юге и Среднем Западе страны. В Канзасе, Оклахоме и Техасе погибли по меньшей мере 13 человек. Шторм движется на восток.

Стихия обрушилась на штаты Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. Здесь штормы и торнадо угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Кроме того, на этих территориях зафиксировали более 100 очагов возгорания из-за экстремальных погодных условий.

До этого американские СМИ сообщали о 19 погибших американцах.

Ранее в США блогер Элвис Томпсон, называющий себя путешественником во времени, назвал пять конкретных дат с крупными катастрофами. Одна из них — 6 апреля 2025 года, когда разрушительный торнадо якобы должен накрыть и разрушить Оклахому.