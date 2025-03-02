«Путешественник во времени» опубликовал 5 тревожных предсказаний на 2025 год

NDTV: путешественник во времени предсказал войну и катаклизмы в США в 2025 году

Американский блогер Элвис Томпсон, называющий себя путешественником во времени, вызвал ажиотаж в соцсетях, когда опубликовал шокирующие прогнозы на 2025 год. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV .

Томпсон назвал пять конкретных дат, когда должны произойти крупные катастрофы.

В их числе разрушительный торнадо, который якобы накроет Оклахому 6 апреля 2025 года. По его словам, торнадо шириной 24 километра и со скоростью ветра 1046 километров в час разрушит штат.

Второе предсказание касается второй гражданской войны в США, которая может начаться 27 мая. По словам Томпсона, этот конфликт приведет к отделению Техаса и перерастет в глобальную ядерную катастрофу.

Третье предсказание касается внеземных цивилизаций. Томпсон заявил, что 1 сентября на Землю якобы прибудет инопланетянин по имени Чемпион, чтобы перенести 12 тысяч человек на другую планету ради их безопасности. Так пришелец попытается уберечь землян от вторжения других, причем более агрессивных, инопланетян.

Еще два предсказания относятся к осени.

По версии блогера, 19 сентября восточное побережье США накроет мощный шторм, а 3 ноября в Тихом океане обнаружат гигантское морское существо. Оно в шесть раз превысит размер синего кита. Его назовут Серен Краун.

Видео с Томпсоном набрало миллионы просмотров, но не все ему поверили. Один из комментаторов пообещал подать на него в суд, если хотя бы одно из них не сбудется.

Ранее зампред Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского об объединении русского мира в границах СССР в 2025 году.