Число жертв торнадо в США приблизилось к 20

NBC: не менее 19 человек погибли от последствий штормов и торнадо в США

Власти Иллинойса, Миссури, Арканзаса, Миссисипи, Индианы и Кентукки объявили предупреждение о торнадо. В зоне риска находятся 138 миллионов человек. Погибли по меньшей мере 19 американцев, сообщил телеканал NBC News .

В Миссури из-за непогоды лишились жизни 11 человек, в Арканзасе — еще трое. В Оклахоме из-за сильного ветра распространились лесные пожары, один человек погиб, задохнувшись дымом. В Техасе шторм спровоцировал ДТП, которые унесли жизни еще четверых.

Специалисты центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы предупредили о перемещении зоны низкого давления на восток. По мере продвижения торнадо появится угроза для жителей Вирджинии и Каролины.

Непогода обрушилась на юг и запад США минувшей ночью, в зоне риска оказались 138 миллионов человек. Сильный ветер опрокинул деревья, снес рекламные щиты, повредил инфраструктуру и дома. Торнадо практически уничтожил автозаправку в Вилла-Ридж, штат Миссури. Почти 270 тысяч человек остались без электричества.

Сильный шторм накрыл Москву. Из-за упавших деревьев пострадали три человека.