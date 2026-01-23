Чиновники ЕС заявили, что запомнят пренебрежительное отношение Трампа к ним

Европейские политики запомнят пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к ним. Об этом сообщил газете Washington Post неназванный высокопоставленный чиновник ЕС.

«Трамп относится к нам с пренебрежением. И даже если этот кризис, связанный с Гренландией, будет разрешен, мы это запомним», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон отказывается от введения 10-процентных пошлин в отношении ряда европейских стран. По его словам, По словам американского лидера, это решение приняли после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

До этого Трамп грозился ввести с 1 февраля пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.