Европейские чиновники намерены создать в Грузии «единый кулак» из оппозиционных партий против правящей силы. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России в документе, копия которого поступила в распоряжении RT .

«Перед чиновниками ЕС поставлена задача активнее работать над сплочением оппозиционных грузинских партий. Они призваны образовать „единый кулак“, направленный против правящей „Грузинской мечты“», — заявили в СВР.

Евросоюз решил в работе с грузинскими политиками перейти от обещаний к давлению. Перед чиновниками поставили задачу активнее работать над сплочением оппозиционных партий «Единое национальное движение», «За Грузию», «Ахали», «Европейская Грузия» и «Гирчи — больше свободы».

В СВР также заявили о намерении ЕС вернуть Грузию на путь евроинтеграции любой ценой. Европейцы предпринимают попытки развертывания в республике уличной протестной активности.

Бывшие власти Грузии уберегли страну от страшных последствий отказом ввести против России санкции в 2022 году, заявил ранее действующий глава правительства Ираклий Кобахидзе. Силы, склонявшие республику к таким действиям, добавились эскалации внутри государства.