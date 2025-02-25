Бывшие власти Грузии уберегли страну от страшных последствий своим отказом ввести санкции против России в 2022 году. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил действующий глава правительства республики Ираклий Кобахидзе.

Он пояснил, что склонявшие Грузию к введению антироссийских санкций внешние силы добивались эскалации внутри республики и вовлечения страны в украинский конфликт.

«Мы помним заявление [экс-премьера] Ираклия Гарибашвили трехлетней давности. Я бы сказал, это было историческое решение. <...> Тогда была прямая попытка того, чтобы в Грузии была эскалация, чтобы она включилась в военный конфликт, который начался на Украине», — заявил Кобахидзе.

В конце мая 2023 года занимавший пост главы парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что республика отказалась от введения санкций против России из-за опасений вооруженного конфликта, в котором страна могла остаться одна. Он пояснил, что сегодня видит, что страны Запада передают ВСУ оружие, но не присылают военных для поддержки.