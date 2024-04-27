Британский нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море атаковали ракетами | 360°

Мир 27 апреля 2024, 06:35 Британский нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море атаковали ракетами Хуситы в Йемене атаковали британский нефтяной танкер и беспилотник MQ-9 Reaper РИА «Новости»

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В Красном море сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и ударили ракетами по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star. Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа объявил, что атаки продолжатся до завершения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Военно-морские силы вооруженных сил Йемена <…> нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море несколькими подходящими противокорабельными ракетами, что привело к прямому попаданию», — заявил он.

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Яхья Сариа сообщил об успешной атаке сил ПВО. Они ликвидировали в провинции Саада американский беспилотник MQ-9 Reaper. Представитель хуситов пригрозил новыми ударами. Он предупредил, что агрессия продолжится до тех пор, пока Израиль не снимет блокаду с сектора Газа и не прекратит боевые действия против Палестины.

Генштаб ЦАХАЛ утвердил план боевых действий на Южном направлении. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху анонсировал новые удары по палестинскому движению ХАМАС.