Четыре медведя вломились в дом и напали на пенсионера

В США усыпили медведицу и трех медвежат после нападения на пенсионера

В американском штате Колорадо черная медведица и три медвежонка проникли в дом и напали на 74-летнего пенсионера. Животных позже усыпили, сообщило издание UPI .

Медведи вломились в жилой дом в городе Лейк-Сити вечером в четверг, 3 октября. Жильцы в это время находились рядом с входной дверью, всего в нескольких метрах. Пенсионер попытался прогнать хищников, но медведица набросилась на него, сбила с ног и покалечила.

Обитатели дома смогли спрятаться в одной из спален и вызвать полицию. Сотрудники Департамента парков и дикой природы штата выгнали хищников на улицу. Позже медведей усыпили, а их туши передали в лабораторию для проверки на наличие заболеваний.

Пожилой мужчина получил травмы, в частности, головы, шеи, рук и нижней части живота, но от госпитализации отказался.

По словам сотрудника департамента Брэндона Даймонда, ворвавшиеся в дом хищники не боялись людей, вероятно, они постоянно бродили рядом с жильем и кормились.

Ранее в Якутии медведь растерзал охотника, проникнув в лесной дом через окно.