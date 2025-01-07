Четыре человека погибли из-за зимнего шторма в США

Минимум четыре человека погибли из-за зимнего шторма, который обрушился на США. Об этом написали на сайте NBC News .

По сообщению издания, зимний шторм переместился на восток из долины Огайо в центральную часть побережья Атлантики. В этом районе начался сильный снегопад.

«По меньшей мере четыре человека погибли в нескольких штатах из-за погодных условий», — сообщило издание.

В Канзасе выпало почти 45 сантиметров снега, в некоторых районах на севере штата Нью-Йорк высота снежного покрова достигает 1,8 метра. Без света остались более 300 тысяч абонентов.

Власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури. Он будет действовать до конца 7 января.

Из-за зимнего шторма задержали или отменили свыше 2,3 тысячи рейсов. Больше всего отмененных полетов зафиксировали округе Колумбия.

Снежная буря в США может сопровождаться рекордными за 10 лет снегопадами, сообщили «Известия». Снегопады могут сопровождаться порывами ветра до 80 километров в час.