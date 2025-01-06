Власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури

В Вашингтоне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури. Об этом сообщил мэр Мюриэль Боузер, чьи слова привело РИА «Новости».
Режим ЧС установили с воскресенья. Он будет действовать до конца 7 января.
Автовладельцам рекомендовали убрать свои машины, припаркованные на маршрутах движения экстренных служб. В пригороде Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Горожане раскупают хлеб, мясо, воду, колбасы и курицу. Высоким спросом пользуют туалетная бумага и бумажные полотенца.
Снежный шторм в США может затронуть около 62 миллионов человек. Буран накроет порядка 12 штатов, рекордное количество осадков ожидается в городе Канзас-Сити и Индианаполисе. Многие штаты рискуют остаться без электричества. Режим ЧС также ввели в Виргинии.
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