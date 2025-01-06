Более двух тысяч рейсов задержали или отменили в США из-за зимнего шторма

Из-за зимнего шторма в США задержали или отменили свыше 2,3 тысяч рейсов. Об этом сообщил сайт FlightAware.com .

Число отмененных рейсов из-за непогоды составило 1446. Еще 870 рейсов задержали. Больше всего отмененных полетов зафиксировали округе Колумбия — там не состоялось свыше 780 рейсов.

Из-за сильного шторма в стране также возникли перебои с подачей электричества, которые коснулись более 300 тысяч абонентов. Примерно половина из них проживают в штатах Кентукки и Вирджиния. Также отключения электроэнергии зафиксировали в Индиане, Западной Вирджинии и Иллинойсе.

По данным RT, снежная буря в США может стать самой мощной за последнее десятилетие. Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило, что из-за непогоды возникнут «опасные условия для передвижения».

Ранее сильные снегопады обрушились на Великобританию. Из-за того в стране закрыли сотни школ.