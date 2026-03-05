Четыре человека обратились за медпомощью после атаки БПЛА в Нахичевани

В Нахичевани четыре человека обратились за медицинской помощью после падения БПЛА. Об этом сообщило госинформагентство АзерТАдж со ссылкой на заведующего отделом скорой помощи Нахичеванской больницы Сахиба Абузарова.

«Пострадавшим оказана первая помощь, их состояние стабильное, они госпитализированы в соответствующие отделения больницы», — отметил медработник.

По его словам, у раненых врачи диагностировали баротравму и закрытые травмы спины.

МИД Азербайджана после беспилотной атаки вызвал посла Ирана. Дипломаты предупредили, что оставляют за собой право ответных действий после происшествия в Нахичевани.