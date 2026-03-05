МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после атаки дронов на Нахичевань

МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после налета дронов на территорию Нахичеванской автономной республики. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщило РИА «Новости» .

«По территории Нахичеванской Автономной Республики Азербайджанской Республики были осуществлены атаки дронов с территории Исламской Республики Иран», — подчеркнули в МИД.

По данным министерства, один из беспилотников упал на здание терминала аэропорта, другой — возле здания школы в селе Шекерабад.

В результате падения БПЛА в аэропорту есть пострадавшие. По последней информации, травмы получили два человека.

В ведомстве предупредили, что Баку оставляет за собой право ответных действий на случившееся.