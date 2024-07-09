Экс-президент США Трамп заявил, что выйти из предвыборной гонки Байдену мешает только его эго

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его конкурент Джо Байден не покинет предвыборную гонку. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Fox News.

Трамп подчеркнул, что Байден не отступится, несмотря на призывы демократов оставить гонку. По мнению бывшего президента, только эго мешает его сопернику принять верное решение.

«Мне кажется, он вполне может остаться, у него есть самолюбие, и он не хочет уходить. Он не хочет этого делать», — заявил Трамп.

Напомним, после провальных теледебатов между Байденом и Трампов, многие представители американской общественности и демократической партии призвали действующего президента снять свою кандидатуру на предстоящих выборах.