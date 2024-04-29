Украина обновила перечень отступлений от прав человека | 360°

Мир 29 апреля 2024, 07:29 Украина обновила перечень отступлений от прав человека Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Украинское руководство решило пересмотреть заявление об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах. Об этом сообщил сайт Совета Европы.

В опубликованном документе отметили, что на Украине некоторые конституционные права и свободы будут ограничиваться в период военного положения. Заявление о пересмотре украинская сторона подала в начале апреля.

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Ограничения коснутся в том числе статей конституции, связанных с неприкосновенностью жилья, тайной переписки, невмешательством в личную и семейную жизнь, свободу передвижения, правом на свободу мысли и слова и правом на выборы.

Ранее житель Чернигова подал в суд на Верховную раду из-за отмены выборов. Украинец обвинил парламент в том, что он не назначил выборы лидера страны, хотя полномочия президента Владимира Зеленского истекут 21 мая 2024 года. По его мнению, Верховная рада нарушила конституцию государства. Судебное производство по иску против парламента начал Верховный суд Украины.