Череп возрастом 200 тысяч лет с экстремальной толщиной кости нашли в Испании

В Испании ученые нашли фрагмент черепа возрастом около 200 тысяч лет. Останки RVH-1, прозванные «Руи», обнаружили в парке лагун Руидера, сообщил доктор Марио Модесто-Мата в своем исследовании .

Это первая человеческая окаменелость за десять лет раскопок. Главная особенность — толщина кости почти 12 миллиметров, у неандертальцев она не превышает восьми.

Также исследователи зафиксировали резкий изгиб височной линии. По массивности находка ближе к архаичным экземплярам, например черепу из Чепрано в Италии.

Ученый Даниэль Гарсия Мартинес отметил, что такая структура указывает на сохранение популяций с древними чертами 224 тысячи лет назад. Открытие подтверждает теорию «эволюционной мозаики»: в Европе тогда сосуществовали разные популяции людей. Исследователи рассчитывают на новые находки в этом регионе.

В прошлом году в Китае ученые обнаружили уникальный череп, способный изменить представления о происхождении современного человека.