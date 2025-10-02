Сегодня 21:21 «Череп дракона все показал». Раскрыта очередная загадка эволюции человека 0 0 0 Фото: TomÃƒÂ°S Alonso/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Наука

Исследования

Ученые

История

Ученые обнаружили первобытный череп, сильно поврежденный временем. Однако уникальная находка может кардинально изменить представления о происхождении современного человека. Исследователи заговорили об артефакте лишь спустя 35 лет после его обнаружения.

Настоящее чудо В центре внимания оказалась окаменелость Юньсянь 2 — череп, найденный в китайской провинции Хубэй в 1990 году. Считалось, что он принадлежит взрослому самцу Homo erectus — ископаемого вида людей, который рассматривают как непосредственного предка современного Homo sapiens. Erectus считается первым прямоходящим видом и первым, кто покинул Африку. Сохранность черепа Юньсянь 2 — уже настоящее чудо. В палеонтологической летописи существует совсем немного останков гоминид такого возраста. Благодаря тщательному 3D-сканированию и цифровой реконструкции, международная группа ученых из Китая и Великобритании восстановила поврежденную находку. В физическую модель включили ряд небольших элементов из Юньсяня 1 — еще одной окаменелости, которую нашли в Хубэе в 1989-м.

Фото: РИА «Новости»

«Человек-дракон» Исследование показало, что у Юньсянь 2 действительно есть схожие с Homo erectus примитивные черты, однако вторичные признаки на лице и в задней части черепа и больший объем мозга сближают его с более поздними видами. Прежде всего речь идет о Homo longi («человек-дракон») и Homo sapiens. Но это не череп предка современного человека, а его близкого родственника. Не исключено, что Юньсяньский человек — связующее звено между Homo erectus и видами гоминид, которым только предстояло появиться. «Наше исследование показало, что Юньсянь 2 — это не Homo erectus, а ранний представитель longi, связанный с денисовцами», — отметил один из авторов исследования Крис Стрингер. Это меняет представление человечества о многом.

Можно уверенно предположить, что уже миллион лет назад наши предки разделились на отдельные группы. А это указывает на гораздо более раннее и сложное эволюционное разделение человечества, чем считалось ранее. Крис Стрингер ученый

При этом ученые не торопятся отнести Юньсянь 2 к виду Homo longi. Окончательные выводы удастся сделать после анализа черепа Юнсянь 3, найденного в 2022 году. «Теперь мы расширим наш анализ, включив в него дополнительные источники данных и другие окаменелости, которые будут иметь решающее значение для уточнения этой картины», — подчеркнул Стрингер.

Фото: РИА «Новости»

Многое еще предстоит узнать Возраст черепа позволяет предположить, что происхождение человека разумного на несколько сотен тысяч лет старше, чем считалось ранее. По предыдущим оценкам, современные люди и неандертальцы разделились около 500-700 тысяч лет назад. Согласно новым данным, разделение случилось в очень короткие сроки и друг за другом, процесс начался около 1,38 миллиона лет назад. Первыми же отделились неандертальцы. После этого виды Homo longi и Homo sapiens разделились примерно 1,32 миллиона лет назад. Homo longi приобрел отчетливые черты порядка 1,2 миллиона лет назад, а Homo sapiens — около 1,02 миллиона лет назад. Теперь историю человека разумного можно проследить более чем на миллион лет в прошлое. «Такие окаменелости показывают, как много нам еще предстоит узнать о нашем происхождении», — заявил Стрингер. Новое открытие исследователей рисует совершенно другую картину эволюции человека.