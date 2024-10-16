Черчесов заплатит 150 тысяч рублей за шутку про казахский язык

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заплатит штраф в размере почти 150 тысяч рублей за шутку про язык. Об этом ТАСС сообщили в Казахстанской федерации футбола (КФФ).
Наказание назначили в «рамках этического регламента».
Накануне Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось в КФФ с требованием провести разъяснительную беседу с Черчесовым. После матча сборной Казахстана со Словенией журналист обратился к тренеру на казахском языке. В ответ специалист спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
В КФФ заявили, что Черчесов с уважением относится к культуре Казахстана, а сказанное им стоит воспринимать как шутку.
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