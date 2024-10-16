Казахстанская федерация футбола объяснила слова Черчесова о национальном языке

Представители Казахстанской федерации футбола объяснили шутку главного тренера сборной Станислава Черчесова о национальном языке. На странице организации в Instagram* сообщили, что наставник с уважением относится к культуре страны, а сказанное им стоит расценивать как шутку.

Сборная Казахстана проиграла Словении в матче Лиги наций, после чего журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. Тренер в шутку спросил, не на французском ли к нему обратились. В Федерации футбола сочли необходимым прояснить ситуацию. Там сообщили, что спрашивавший наставника журналист был в футболке французского ПСЖ. Главный тренер сборной пошутил именно по этой причине.

«Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны. А также сообщаем, что он активно изучает казахский язык», — заявили в федерации.

Из-за этой шутки Министерство туризма и спорта призвало провести разъяснительную беседу с Черчесовым. В организации сочли недопустимыми подобные выражения.

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